Трейдеры предупреждают, что российская агрессия и обострение на Донбассе могут привести к ограничению поставок продовольствия в мире.

Эскалация напряженности между мировыми лидерами в области растениеводства, Россией и Украиной, повысит мировые цены на продовольствие, которые уже приближаются к многолетним максимумам. Также это может заставить покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков и трейдеров.

На Украину и Россию приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% мировых поставок кукурузы и 80% мирового экспорта подсолнечного масла. Трейдеры обеспокоены тем, что любое военное вмешательство может повлиять на поставки урожая и спровоцировать борьбу импортеров за альтернативные варианты поставок из Черноморского региона.

Согласно данным Refinitiv, в 2021 году около 70% российского экспорта пшеницы приходилось на покупателей на Ближнем Востоке и в Африке.

"Перебои в поставках из Черноморского региона повлияют на общую глобальную доступность. Покупатели на Ближнем Востоке и в Африке будут искать альтернативные источники", - сказал экономист по агробизнесу Национального банка Австралии Финн Зибелл.

По словам трейдеров, усиление напряженности уже привело к тому, что некоторые покупатели перенаправляли суда другим поставщикам из-за опасений, что любая вспышка военных действий приведет к длительным задержкам загрузки.

"Корабли избегают захода в Черное море из-за военного риска. Перебои в поставках уже имеют место", – сказал один из сингапурских трейдеров.

Продовольственное агентство ООН сообщило в конце прошлого года, что мировые цены на продовольствие уже колеблются вблизи 10-летних максимумов, чему способствует высокий спрос на пшеницу и молочные продукты.

Дополнительную поддержку сельскохозяйственным рынкам оказывает рост цен на сырую нефть, а также рост использования сельскохозяйственных товаров для производства альтернативных видов топлива.

Отмечается, что фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили более чем на 2% во вторник, 22 февраля, кукуруза достигла семимесячного максимума, соевые бобы также выросли. Все три основных ингредиента пищевых продуктов и кормов выросли примерно на 40% с минимума 2021 года.

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