Из-за угрозы российской агрессии в отношении Украины страховщики будут считать высокорисковыми для торговых судов регионы Черного и Азовского морей.

Рынок морского страхования Лондона во вторник добавил украинские и российские воды в районе Черного и Азовского морей в список высокорисковых.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на соответствующий циркуляр, опубликованный во вторник, без предоставления дополнительных подробностей.

Отмечается, что за их рекомендациями внимательно следят и они влияют на рассуждения страховщиков относительно размера страховых премий.

Совместный военный комитет Ллойда, в который входят члены синдиката Ассоциации рынка Ллойда и представители рынка страховых компаний Лондона, обычно собирается каждый квартал, чтобы рассмотреть регионы, которые он считает высокорисковыми для торговых судов и подверженными войнам, забастовкам, терроризму и связанных с ними опасностей.

"Применение этого перечня к отдельным контрактам будет предметом конкретных переговоров", - говорится в циркуляре.

Как сообщал УНИАН, на фоне заявлений о возможном полномасштабном вторжении России 16 февраля лизингодатели начали требовать от украинских авиаперевозчиков скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза.

Кабинет министров принял решение выделить 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

12 февраля более 30 российских кораблей начали в Черном море учения со стрельбами.

В связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины, Министерство инфраструктуры начало изучать новые морские коридоры.

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