По итогам прошлого года Украина экспортировала 50,8 млн т зерновых, что в 3,7 раза превышает показатель 2010 года, однако на 10% меньше, чем в рекордном 2019 году.
Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Богдана Духницкого.
"Выручка от экспорта украинского зерна составила в прошлом году 12,3 млрд долл. В сравнении с 2020 годом наблюдался рост объемов поставок большинства основных товарных позиций продукции этой группы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что кукурузы было экспортировано 24,7 млн т – на 12% меньше показателя 2020 года (27,9 млн т), однако в 6 раз больше результата 2010 года.
Объемы экспорта пшеницы составили 20,1 млн т. Это на 11% больше, чем в 2020 году, и более чем в 4 раза превышает показатель 2010 года.
Поставки ячменя на зарубежные рынки в 2021 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 0,6 млн т и составили около 5,7 млн т.
Экспорт ржи после ощутимого падения значительно – в 28 раз – вырос и достиг 137 тыс. т.
"Крупнейшими покупателями отечественного зерна в 2021 году по-прежнему были страны Азии, Африки и Европы. Характерной чертой 2021 года стало дальнейшее усиление позиций Китая, который в 2020 году впервые возглавил топ-10 импортеров украинского зерна, закупив около 1/5 стоимостных объемов отечественного экспорта зерновых. За четыре года, начиная с 2018 года, эта страна увеличила закупки зерна из Украины почти в 5 раз – до 2552 млн долл.",- отметил эксперт.
По его словам, в список основных импортеров отечественных зерновых также вошли: Египет (1386 млн долл.), Турция (918 млн долл.), Индонезия (750 млн долл.), Испания (645 млн долл.), Нидерланды (552 млн долл.), Иран (533 млн долл.), Пакистан (355 млн долл.), Ливия (342 млн долл.), Тунис (306 млн долл.).
Урожай 2021 года:
- В Украине было намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн.
- Министерство экономики прогнозировало общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.
- По состоянию на 16 сентября 2021 года Украина установила два рекорда по урожаю зерновых - аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя.
- Украина завершила экспортный сезон зерна 2020-2021 годов (июль 2020-июнь 2021), отправив на мировые рынки 48,8 млн тонн зерна, что на 13,2% меньше, чем в прошлом сезоне, и является самым низким показателем за последние три сезона.
- В 2021/2022 маркетинговом году (июль 2021-июнь 2022) Украина намерена экспортировать более 60 млн тонн зерна.
- По состоянию на 24 января 2022 года, с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2021 - июнь 2022), украинские производители экспортировали 36,4 млн тонн зерновых культур, что на 8,1 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2021 маркетингового года.