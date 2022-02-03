В 2021 году выручка от экспорта украинского зерна составила 12,3 млрд долларов.

По итогам прошлого года Украина экспортировала 50,8 млн т зерновых, что в 3,7 раза превышает показатель 2010 года, однако на 10% меньше, чем в рекордном 2019 году.

Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Богдана Духницкого.

"Выручка от экспорта украинского зерна составила в прошлом году 12,3 млрд долл. В сравнении с 2020 годом наблюдался рост объемов поставок большинства основных товарных позиций продукции этой группы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что кукурузы было экспортировано 24,7 млн т – на 12% меньше показателя 2020 года (27,9 млн т), однако в 6 раз больше результата 2010 года.

Объемы экспорта пшеницы составили 20,1 млн т. Это на 11% больше, чем в 2020 году, и более чем в 4 раза превышает показатель 2010 года.

Поставки ячменя на зарубежные рынки в 2021 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 0,6 млн т и составили около 5,7 млн т.

Экспорт ржи после ощутимого падения значительно – в 28 раз – вырос и достиг 137 тыс. т.

"Крупнейшими покупателями отечественного зерна в 2021 году по-прежнему были страны Азии, Африки и Европы. Характерной чертой 2021 года стало дальнейшее усиление позиций Китая, который в 2020 году впервые возглавил топ-10 импортеров украинского зерна, закупив около 1/5 стоимостных объемов отечественного экспорта зерновых. За четыре года, начиная с 2018 года, эта страна увеличила закупки зерна из Украины почти в 5 раз – до 2552 млн долл.",- отметил эксперт.

По его словам, в список основных импортеров отечественных зерновых также вошли: Египет (1386 млн долл.), Турция (918 млн долл.), Индонезия (750 млн долл.), Испания (645 млн долл.), Нидерланды (552 млн долл.), Иран (533 млн долл.), Пакистан (355 млн долл.), Ливия (342 млн долл.), Тунис (306 млн долл.).

Урожай 2021 года: