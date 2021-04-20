Это уже пятый рынок для украинских производителей молока, открытый в этом году.

Ливия открыла свой рынок для украинских производителей молока и молочных продуктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

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"На этот раз открыт рынок Ливии для украинского молока и молочных продуктов. Это пятый рынок для наших производителей и экспортеров молокопродуктов, который Госпродпотребслужба открыла в этом году", - написала она.

Магалецкая напомнила, что с начала 2021 года украинские производители молока и молокопродуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Ливан, Японию и Аргентину. Также свой рынок открыла Южная Корея.

Что этому предшествовало

Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла 2 аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.

В феврале 2021 года Эфиопия открыла свой рынок для импорта украинский яиц.

В марте 2021 года Япония открыла свой рынок для украинского молока.

15 апреля 2021 года Аргентина открыла свой рынок для украинских производителей молока и молочных продуктов.

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Автор: Анна Нагорная