Ливия открыла свой рынок для украинских производителей молока и молочных продуктов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.
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"На этот раз открыт рынок Ливии для украинского молока и молочных продуктов. Это пятый рынок для наших производителей и экспортеров молокопродуктов, который Госпродпотребслужба открыла в этом году", - написала она.
Магалецкая напомнила, что с начала 2021 года украинские производители молока и молокопродуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Ливан, Японию и Аргентину. Также свой рынок открыла Южная Корея.
Что этому предшествовало
- Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла 2 аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.
- В феврале 2021 года Эфиопия открыла свой рынок для импорта украинский яиц.
- В марте 2021 года Япония открыла свой рынок для украинского молока.
- 15 апреля 2021 года Аргентина открыла свой рынок для украинских производителей молока и молочных продуктов.
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