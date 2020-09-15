С начала года было произведено 2,14 миллиона тонн мяса и 6,45 миллиона тонн молока.

Объем производства молока в Украине в январе-августе 2020 года составил 6,45 миллиона тонн, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Производство молока

При этом предприятия сократили производство молока на 0,2%, а хозяйства населения - на 5,2%.

Производство яиц

По данным Госстата, производство яиц в стране за восемь месяцев сократилось на 0,9% - до 11,543 миллиарда штук, и сократилось как на предприятиях, так и в хозяйствах населения.

Производство мяса и шерсти

Производство мяса за отчетный период сократилось на 0,2% - до 2,14 миллиона тонн. При этом предприятия увеличили производство мяса на 1,2%, тогда как население сократило на 3,4%.

Производство шерсти за отчетный период составило 1229 тонн, что на 11,6% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Что этому предшествовало

По данным Государственной службы статистики, производство мяса в Украине в 2019 году выросло на 4,8% - до 3,47 миллиона тонн (в живом весе), яиц – на 3,4%, до 16,6 миллиарда штук, молока – сократилось на 3,7%, до рекордно низких 9,68 миллиона тонн.

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Автор: Анна Нагорная