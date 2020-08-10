Украина сократила выручку от экспорта плодов и ягод

Эксперты связывают это с сокращением продаж вследствие карантинных ограничений, введенных в мире из-за пандемии коронавируса.

Украина за первое полугодие экспортировала плодов и ягод на сумму 95 миллионов долларов, что на 18% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"Основной причиной снижения доходов украинских экспортеров фруктов стало сокращение объемов продаж по сравнению с 2019 годом", - отмечают эксперты.

Согласно сообщению, более 95% стоимости в товарной структуре экспорта продукции этой группы сформировали грецкие орехи (очищенные и в скорлупе), замороженные фрукты (в основном ягоды), а также семечковые плоды.

При этом поставки грецких орехов сократились почти на треть – до 22 тысяч тонн с 33 тысяч тонн, яблок и груш – в 4 раза, до 10 тысяч тонн с 42 тысяч тонн, замороженных ягод и плодов на 5% - до 17 тысяч тонн.

Отмечается, что около 70% выручки за этот период Украина получила от продаж плодов и ягод в страны Европейского Союза. При этом ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, имели негативное влияние на украинский экспорт.

"Задержки в перемещении продукции на территории Евросоюза в результате введения дополнительных проверок, снижение фактически осуществляемых целевых рейсов всеми видами транспорта, существенный рост стоимости морских перевозок стали критическими для товаров с небольшим сроком хранения, к которым относятся плоды и ягоды", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за сбоев в режиме логистических систем украинские предприниматели сокращали запланированные поставки, в первую очередь, на рынки Азии.

Эксперты не дают однозначного прогноза по экспорту плодов и ягод во втором полугодии 2020 года, поскольку существует вероятность введения карантинных ограничений осенью, а потенциал экспорта Украиной яблок, орехов и ягод станет понятен в конце лета.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, Украина с начала пандемии коронавируса в феврале сократила экспорт плодоовощной продукции на 43%.

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