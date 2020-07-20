Украина сократила экспорт фруктов и овощей почти на 50%

Экспортная выручка от поставок яблок в феврале-июне сократилась в 4,5 раза.

Украина с начала пандемии коронавируса в феврале сократила экспорт плодоовощной продукции на 43%.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"За период глобальной пандемии коронавируса (февраль-июнь 2020 года) украинский плодоовощной экспорт обвалился на 43% по отношению к тому же периоду предыдущего года. За этот период выручка Украины от экспорта овощей и фруктов снизилась до 58,5 миллиона долларов. Годом ранее за этот же период экспортная выручка плодоовощного сектора Украины составила 101,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанный период большую часть (64%) экспортной выручки обеспечивали три группы товаров: грецкие орехи, замороженные ягоды и фрукты и свежие яблоки. Годом ранее на эти товарные позиции приходилось 74% всего украинского плодоовощного экспорта.

"Падение экспорта по ключевым экспортным группам стало наиболее существенным – выручка от их экспорта снизилась ровно в полтора раза по отношению к прошлому году", - отмечается в сообщении.

В частности, экспортная выручка от поставок яблок за период пандемии сократилась в 4,5 раза (на 26,6 миллиона долларов), при этом цена яблок была намного выше прошлогодней, к тому же, пандемия усиливала спрос на яблоки.

Эксперты объясняют это тем, что урожай яблок в Украине в 2019 году был сравнительно невысоким, а внутренний спрос на фоне холодной весны и карантина только вырос. Поэтому высокие цены на внутреннем рынке и дефицит яблок делали экспорт невыгодным.

Выручка экспортеров от поставок грецкого ореха за февраль-июнь сократилась на 36%, или на 9,4 миллиона долларов. Одной из главных причин снижения прибыльности экспорта орехов из Украины эксперты называют закрытие Китая на карантин в январе 2020 года.

Экспорт замороженных ягод и фруктов за период карантина сократился на 10%, или на 1,5 миллиона долларов.

"Главной причиной был рост конкуренции на рынке ЕС со стороны поставщиков замороженных ягод из стран Северной Африки: Египта и Марокко. Это негативно сказалось на ценах, но общий спрос на замороженные ягоды продолжал оставаться достаточно высоким", - подчеркивают эксперты УПОА.

При этом отмечается, что за период пандемии Украина увеличила экспортную выручку от продажи репчатого лука на 83%, или на 3,1 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июне 2020 года увеличила импорт агропродукции до 3,2 миллиарда долларов, что на 0,4 миллиарда, или на 12,3%, больше, чем за первое полугодие 2019 года.

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