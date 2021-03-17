Размер помощи на одного сельхозпроизводителя в год не может превышать размера 10 минимальных зарплат / Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров ограничил максимальный размер финансовой помощи аграриям по программе компенсаций за покупку сельхозтехники.

Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Согласно постановлению, размер помощи на одного сельхозпроизводителя в год по этой программе не может превышать размера 10 минимальных зарплат, установленных на 1 января соответствующего года.

Таким образом, в 2021 году максимальный размер компенсации за покупку сельхозтехники составит 60 тыс. грн.

Госбюджет-2021 и АПК

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Автор: Анна Нагорная