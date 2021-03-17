Максимальный размер помощи одному сельхозпроизводителю в 2021 году составит 60 тысяч гривень.

Кабинет министров ограничил максимальный размер финансовой помощи аграриям по программе компенсаций за покупку сельхозтехники.

Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Согласно постановлению, размер помощи на одного сельхозпроизводителя в год по этой программе не может превышать размера 10 минимальных зарплат, установленных на 1 января соответствующего года.

Таким образом, в 2021 году максимальный размер компенсации за покупку сельхозтехники составит 60 тыс. грн.

Госбюджет-2021 и АПК

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.

29 декабря 2020 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил о том, что отечественные аграрии получат все 4 млрд грн, которые были предусмотрены в государственном бюджете на 2020 год на поддержку отрасли.

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Автор: Анна Нагорная