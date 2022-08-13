Оба корабля направляются в турецкие порты.

Еще два судна с украинским зерном 13 августа вышли из порта "Черноморск" в Одесской области. На их борту подсолнечник и кукуруза.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что корабли участвуют в инициативе "зернового коридора" в Черном море для безопасного экспорта украинского продовольствия.

Так, из порта "Черноморск" вышли следующие судна:

FULMAR S под флагом Барбадоса. На его борту 12 тысяч тонн кукурузы. Судно направляется в турецкий город Искендерун;

THOE под флагом Маршалловых островов. На его борту 3 тысячи тонн семян подсолнечника. Корабль направляется в Текирдаг.

При этом в Минобороны Турции сообщили, что 13 августа в Украину выйдет судно для новой закупки зерна.

"Зерновой коридор" в Черном море - что известно

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

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