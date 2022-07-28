Поставки украинского подсолнечного масла в Индию полностью остановились с апреля из-за блокады россиянами морских путей к портам Украины.

Индия, крупнейший в мире импортер растительного масла, готова возобновить импорт украинского подсолнечного масла с сентября этого года после 5-месячного перерыва.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Поставки масла в Индию остановились в апреле из-за блокады россиянами морских путей к портам Украины. Однако теперь, благодаря разблокировке трех портов в Черном море для экспорта сельскохозяйственной продукции, ожидаются поставка от 50 000 до 60 000 тонн, рассказал главный исполнительный директор брокера и трейдера в Мумбаи Сандип Баджория.

Вероятно, что продукция будет загружена в морских портах Одессы и Черноморска. Индийский представитель также отмечает, что страна стала получать предложения по августовским поставкам, но "все будет зависеть от наличия судов".

В материале Bloomberg говорится, что Украина обеспечивала более 70% потребностей страны. В частности, в прошлом году Индия закупила 1,89 млн тонн подсолнечного масла. Украина обеспечила почти 74% этих объемов, а Аргентина и Россия – по 12%.

На днях в ВМС Вооруженных сил Украины подтвердили восстановление работы трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Выход и заход судов в морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования.

В Мининфраструктуры считают, что в течение двух недель все три порта полностью заработают. Первым открытым портом будет "Черноморск", затем "Одесса", затем "Южный".

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