Выход и заход судов в порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования.

В Черном море возобновлена работа трех украинских портов.

Об этом говорится на странице ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в Одесском и Черноморском портах, а также в порту "Южный". Выход и заход судов в морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования.

Этому предшествует хлопотная работа специалистов-гидрографов.

"Чтобы достичь конечной цели, в тесном тандеме работают специалисты Центра навигации, гидрографии и гидрометеорологии ВМС ВС Украины и филиала государственного учреждения "Одесский район Госгидрографии", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник филиала Игорь Тымчук, сегодня проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Прежде всего − это работы, которые определяют безопасные пути для движения судов, которые будут перевозить украинское зерно.

Военные и гражданские специалисты тщательно проводят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Также продолжаются гидрографические промерные работы-определение глубины, подходных каналов и рекомендуемых путей.

"Поэтому, как видим, независимо от действий, которые оказывает агрессор, наши военные продолжают выполнять свою работу на всех направлениях, в частности, чтобы восстановить функционирование судоходства, чтобы избежать мирового продовольственного кризиса", - говорится в сообщении.

Одесский район Госгидрографии является филиалом Государственного учреждения "Госгидрография". Задачей филиала является предоставление гидрографических и навигационных услуг для обеспечения безопасности мореплавания в морском регионе и на внутренних водных путях в зоне ее ответственности.

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр". Но президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет экспорт зерна, несмотря на российский ракетный удар по порту Одессы.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашения по разблокированию трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный" – для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией. Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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