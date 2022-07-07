Определить качество подсолнечного масла можно с помощью простой домашней проверки.

Растительное масло нередко подделывают или добавляют в него различные примеси для удешевления производства. Проверить качество масла можно в домашних условиях. Как узнать, не купили ли вы подделку - читайте на УНИАН.

Как проверить качество масла помощью соли

В 50 мл масла растворите чайную ложку соли без горки. Перемешайте. Если масло качественное и без примесей - соль не должна раствориться. Если соль хотя бы частично растворилась, то в масле есть избыток воды.

Проверка с помощью йода

Налейте неполную стопку масла и капните одну каплю йода. Капля йода должна сохранять свою форму и находится на поверхности долгое время. Если она растекается или сразу идет ко дну, то продукт изготовлен неправильно и имеет вредные примеси.

Определение качества масла с помощью салфетки

Налейте немного масла на дно стакана. Сверху стакан накройте салфеткой и ненадолго переверните вверх дном. На салфетке появится круглый масляной след. Если он сохраняет круглую форму, то продукт качественный, а если растекается за пределы круга - масло разбавили водой.

Как проверить свежесть нерафинированного масла помощью руки

Этим способом проверяют нерафинированное масло. Капните немного масла на тыльную сторону руки. Если оно легко растекается - масло свежее. Если же загустевает и не течет, то масло прогоркло и его нельзя использовать.

Как проверить качество масла до покупки

Проверить качество растительного масла можно ещё в магазине до его покупки. Переверните бутылку с маслом вверх дном и слегка потрясите. Если в масле появились мелкие пузыри, то его можно покупать. Если же остается густым и однородным - оно, скорее всего, испорчено. При покупке на развес понюхайте масло - свежий продукт должен иметь явный аромат семечек.

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