В 2020 году импорт семян достиг 400 млн долл., а доля отечественных семян на рынке сократилась.

При отсутствии господдержки импорт семян в Украину может вырасти втрое и постепенно вытеснить отечественных производителей семян с рынка.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на доктора экономических наук Александра Захарчука.

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Отмечается, что в 2020 году Украина импортировала семян зерновых и масличных культур на более 400 млн долл., что в разы больше, чем в 2005 году, когда за границей было закуплено только 12 тыс. тонн кукурузы на 26 млн долл. и около 3 тыс. тонн подсолнечника на 19 млн долл.

В настоящее время уровень обеспеченности отечественных аграриев семенами украинской селекции продолжает падать и составляет: по кукурузе – 25-30%; подсолнечнику – 10-15%; рапсу – 20%; сахарной свекле – 5-10%.

Кроме того, за последние пятнадцать лет доля семян пшеницы отечественной селекции на рынке уменьшилась до 66% с 85%.

"При сохранении существующих в отечественной семенной отрасли тенденций, а также на фоне уменьшения государственной поддержки отечественной селекции, импорт иностранных семян в Украину может вырасти в стоимостном выражении в три раза – до 1,5 млрд долл. США, и со временем привести к полному вытеснению отечественных сортовых ресурсов с рынка семян и посадочного материала, что несет в себе потенциальную угрозу продовольственной безопасности Украины и ее экспортным возможностям", – подчеркнул Захарчук.

Показатели Госпродпотребслужбы

По данным Госпродпотребслужбы, в Украине около 30% семян не соответствует надлежащему качеству.

Что этому предшествовало

По данным "Института аграрной экономики", экспорт семян зерновых и масличных культур из Украины за январь-сентябрь 2020 года достиг 16,5 миллиона долларов, что на 30% превысило показатель всего 2019 года (12,7 миллиона долларов).

Из-за пандемии коронавируса Украина за 9 месяцев 2020 года закупила за границей на четверть меньше семян, чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор: Анна Нагорная