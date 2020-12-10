Карантинные и логистические ограничения в 2020 году дали толчок развитию украинского семеноводства и иностранных селекционных компаний внутри страны.

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина за 9 месяцев 2020 года закупила за границей на четверть меньше семян, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на доктора экономических наук Александра Захарчука.

Согласно сообщению, в январе-сентябре Украина импортировала 40 тысяч тонн семян на сумму 338,6 миллиона долларов.

"Тенденция к увеличению импорта семенного материала, которая наблюдалась в Украине с 2015 года и сохранялась до прошлого года, стала результатом резкого повышения спроса из-за увеличения его потребления холдинговыми компаниями, крупными и средними товаропроизводителями. Карантинные и логистические ограничения, связанные с пандемией СОVID-19, в 2020 году дали толчок развитию отечественного семеноводства и иностранных селекционных компаний внутри страны", - отмечает Захарчук.

При этом эксперт обращает внимание, что большинство иностранных семенных компаний уже построили свои заводы на территории Украины и осуществляют продажу семян украинским товаропроизводителям, даже не завозя его из-за границы.

В 2020 году львиную долю (90,0%) импорта в Украину семян зерновых культур составила кукуруза - 18,7 тысячи тонн. Семенной пшеницы закуплено 1,1 тысячи тонн, ячменя - 0,4 тысячи тонн, ржи - 0,5 тысячи тонн и сорго - 0,2 тысячи тонн.

В импорте семян масличных культур на подсолнечник приходится 80%. Его поставки составили 15,8 тысячи тонн. Также было закуплено 3,6 тысячи тонн рапса и 0,6 тысячи тонн сои.

На эти виды семенной продукции приходится более 90% отечественного импорта.

Что этому предшествовало

По данным "Института аграрной экономики", экспорт семян зерновых и масличных культур из Украины за январь-сентябрь 2020 года достиг 16,5 миллиона долларов, что на 30% превысило показатель всего 2019 года (12,7 миллиона долларов).

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Автор: Анна Нагорная