Херсонские фермеры намерены запатентовать местный арбуз (видео)

Бизнесмены хотят защитить репутацию своего продукта с помощью Евросоюза.

Фермеры Херсонщины намерены запатентовать херсонский арбуз. По их словам, благодаря уникальной почве, плоды получаются вкуснее, чем где-либо.

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Как отмечается в сюжете ТСН, земледельцы хотят защитить свой продукт с помощью Евросоюза.

Бороться за репутацию своих арбузов фермеров заставило низкое количество нитратов. Даже специалисты не могут на глаз отличить херсонский арбуз от так называемых "скороспелых" на глаз. Для определения концентрации химикатов и глюкозы в плоде необходимы специальные приборы.

Для получения патента на херсонский арбуз местные фермеры создали ассоциацию. Теперь географическое указание должна утвердить Еврокомиссия. Она объединит восемь местных сортов. Тех, которые способны выдержать плюс семьдесят градусов на почве.

Отмечается, что сегодня херсонские арбузы по японской моде прячут в пластиковые формы.

Чтобы туристы ехали в Херсон за арбузами, как во Францию за шампанским и Рокфором, бизнесмены вспомнили о еще одном уникальном продукте - Бекмесе или арбузном меде, который еще сто лет назад на Херсонщине варили в каждом дворе.

17 августа сообщалось, что баржа с арбузами отправилась из Херсонской области в столицу. Она везет триста тонн отборных бахчевых.

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Автор: Дмитрий Захаров