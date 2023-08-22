Морская блокада сделала для украинских производителей недоступными ряд важных рынков.

Разблокировка портов для экспорта всех видов продукции - один из ключевых вызовов для Украины и мира, ведь морская блокада сделала для украинских производителей недоступными рынки, доставка к которым осуществляется морским транспортом.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины, которое она направила генеральному секретарю ООН, президенту Еврокомиссии, государственному секретарю США, министрам торговли и министрам обороны США, Великобритании, Турции, а также полномочным послам соответствующих стран и Евросоюза.

"Благодаря разблокированию морских путей произойдет наращивание экспорта полуфабрикатов черной и цветной металлургии в США, Великобританию, Канаду, Австралию, и будут обеспечении поставки дизельного топлива. Появится перспектива в ближайшие 2-3 года строительства терминала LNG и запуск крупных поставок газа из США. Возобновится морской импорт коксующегося и энергетического угля из США в Украину", - отметили в ФРУ.

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В трубной промышленности восстановление морских путей сократит себестоимость продукции и позволит вернуться к довоенному выпуску – это +38%, отметили в Федерации. Кроме этого, открыть морские пути нужно как можно быстрее, для импорта угля и стабильного прохождения зимнего периода.

"По нашим расчетам, разблокировка черноморских портов для всех видов грузов будет иметь значительное положительное влияние на экономику страны: + 10% к ВВП Украины, +135 млрд грн. дополнительных налоговых поступлений в год, +$18 млрд валютной выручки в год, около 0.5 млн. восстановленных рабочих мест", - напомнили во ФРУ.

В Федерации отметили: "Зерновое соглашение", заключенное в Стамбуле, выполнило свою роль - позволило вывезти урожай и предотвратить голод в целом ряде регионов планеты. Однако Украина не должна быть ограничена только возможностью экспорта зерна - ведь это лишь 40% от довоенной грузовой базы.

"Мы обратились к международным партнерам с просьбой создать механизм коммерческого страхования рисков морских перевозок из Украины. Также считаем, что обезопасить Черное море и защитить гражданские суда от возможных военных ударов возможно через создание судоходных коридоров, инициатив конвоирования и патрулирования судоходных путей с участием стран НАТО, имеющих выход в Черное море", - резюмировали во ФРУ.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство работает над возобновлением работы черноморских коридоров для экспорта украинского зерна и другой продукции.