Балкер SACURA, который направляется в Италию, объединился в караван с судном, отправившимся из порта "Черноморск" в Нидерланды.

Из крупнейшего украинского порта "Южный" (Одесская область) впервые с начала полномасштабного российского вторжения отправлено судно с продовольствием.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что в ходе реализации "зерновой инициативы" сегодня утром из порта "Южный" вышло первое с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину судно с украинским продовольствием. Это балкер SACURA, который направляется в Италию. Судно объединилось в караван с балкером ARIZONA, отправившимся из порта "Черноморск" в Нидерланды. На борту обоих судов 60 тыс. тонн агропродукции.

Как подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков, сегодня к экспорту привлекли крупнейший украинский порт "Южный".

"Таким образом все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции. Сейчас наша цель - наращивание перевалки в портах. В течение двух недель планируем выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки. Работаем с гарантами договоренностей, чтобы "зерновой коридор" работал бесперебойно и были соблюдены все требования безопасности к судоходству", – отметил Кубраков.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы ранее было отправлено 4 судна – они перевозят более 80 тыс. тонн продукции.

7 августа из Одесского порта и порта "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием – три судна из "Черноморска" и одно из Одессы. На борту четырех балкеров Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции. Суда направляются к портам Италии, Китая и Турции.

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