Отмечается, что протестующие дали польским властям время на решение спорных вопросов до 10 декабря.

Польские фермеры, протестующие возле пункта пропуска Медыка, решили приостановить акцию до 10 декабря. К этому времени министр сельского хозяйства должен ответить на выдвинутые требования.

TOK FM пишет, что лидер "Подкарпатского обманутого села" Роман Кондрув заявил, что протест приостановлен, а не прекращен.

"Мы даем министру время, и если ничего не будет решено, то мы обязательно снова выйдем к границе. И это уже будет массовый протест, акции будут на всей восточной границе", - заявил активист.

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Фермеров беспокоило соглашение о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. Кроме того, они были возмущены ситуацией с сельскохозяйственным налогом.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский отметил, что средства, предназначенные для возмещения четвертого платежа для всех фермеров, были перераспределены на выплату третьего и четвертого платежей налога для тех, кто понес убытки в своих хозяйствах из-за заморозков, града или проливных дождей.

Блокирование границы с Польшей

Акция протеста на украинской границе началась утром 23 ноября. Митинг должен был длиться 48 часов. СМИ со ссылкой на источник в украинском министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что протестующие делают это только ради давления на собственную власть.

В посольстве Украины в Польше назвали тот факт, что протест начался в День памяти жерт Голодомору, "особенно болезненным парадоксом".

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