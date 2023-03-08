Совокупный импорт свинины в нашу страну за первые два месяца года составил почти 3 тыс. тонн, отметили эксперты.

Импортные поступления в Украину свежей, охлажденной и мороженой свинины в феврале составили 743 тонны, или 1,5 млн долл. в валютном эквиваленте, что в 2,6 раза меньше, чем месяцем ранее, и является самым низким показателем по итогам февраля с 2018 года.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" со ссылкой на данные статистики таможенников. По словам экспертов, на рынке сформировалась такая ситуация: более ограниченное предложение свиней убойных кондиций поддерживало цены закупки в Украине на высоком уровне и отсрочило их ослабление на вторую половину февраля, тогда как цены на свинину в странах ЕС неизменно демонстрировали положительную динамику, начиная с середины января.

"Цена свинины в ЕС начала год с в полтора раза более высокой отметки, чем в 2022 году, а в феврале цена европейской свинины продолжила восхождение и установила новый ценовой рекорд - 2,28 евро или 2,42 долл. за килограмм убойной массой. При этом, средняя цена килограмма импортированной в феврале свинины составляла 2 долл./кг. Учитывая существенность приведенного расхождения и разнонаправленное движение котировок в ЕС и Украине, отечественным импортерам все труднее было находить свинину по приемлемым для рынка ценам", - пояснили аналитики.

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Также отмечается, что совокупный импорт свинины за первые два месяца года составил 2,66 тыс. тонн, что в 4,6 раза меньше объемов внешних поставок свинины в январе-феврале прошлого года.

"Учитывая, что основными поставщиками свинины в Украину являются страны ЕС (Дания, Нидерланды, Бельгия и Польша), активизация поставок оттуда произойдет при сближении европейских и внутренних цен на свинину. До тех пор поступление такого мясного сырья из этих стран будет вялым, а высокие затраты на доставку продукции из других стран-поставщиков из-за их удаленности делает такие операции маловероятными", - отметили эксперты.

Импорт в Украину - статистика

Как сообщал УНИАН, в 2022 году в Украину было ввезено агропродукции на 6,3 млрд долл., что на 23% меньше, чем в 2021 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил около 8,2 млрд долл.

В начале марта Eurostat, сообщил, что по итогам прошлого года экспорт в Украину из стран Евросоюза возобновился до довоенного уровня, а по итогам декабря превысил показатели 2022-го.

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