Сухогруз BRIZA сделал вынужденную остановку, так как произошла поломка механизмов.

В Стамбульском проливе пришлось временно приостановить движение из-за поломки механизмов сухогруза BRIZA, который направлялся в Украину для транспортировки сельскохозяйственной продукции. Спасать судно отправились два буксира и катер. Технике удалось пришвартовать корабль в районе Ахыркапы.

Этой информацией поделилось издание Anadolu со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

Сухогруз BRIZA, длинна которого составляет 107 метров, бросил якорь в районе Кандилли. Причиной стала внезапная поломка механизмов. На помощь кораблю отправили спасательную технику — буксиры Kurtarma-5 и Kurtarma-6, а также катер KEGM-5.

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В результате BRIZA удалось пришвартовать в районе Ахыркапы. После этого движение в Стамбульском проливе, по состоянию на 8:30, удалось возобновить.

Напомним, 1 сентября похожее происшествие случилось с сухогрузом Lady Zehma, который вез из Украины в Италию три тысячи тонн кукурузы. Он сел не мель в проливе Босфор, когда плыл из Черного в Средиземное море. Тогда движение тоже пришлось приостановить, а спасть судно отправили четыре буксира.

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