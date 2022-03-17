На две трети фермеры Одесской области снабжены семенами и удобрениями. Имеют средства защиты растений, но немного тяжелее с горючим.

Аграрии южной части Украины приступили к весенне-полевым работам. Из-за войны и морозов старт посевной задержали на неделю, но уже сейчас в поля выехали первые тракторы.

В первые теплые дни после мартовских морозов аграрии Одесской области начинают посевную кампанию. Со всех запланированных площадей сейчас засеяли только 3%, сообщает ТСН.

"В случае если не будет активных боевых действий и будет возможность доступа к полям, наши специалисты будут работать, будет и техника и трактористы, будем вкладывать максимум усилий для того, чтобы урожай был", — заявил глава местного союза аграриев Денис Ткаченко.

"Постараемся, будем выходить из любого состояния, потому что война войной, а обед по расписанию",- сказал главный агроном агропредприятия Игорь Шумейко.

Большую ответственность перед всей страной ощущает каждый, кто сейчас вкладывается в будущий хлеб. "Мы готовы работать, чтобы война закончилась, хлеб, чтобы был", — сказал со слезами местный тракторист.

На две трети селяне Одесской области снабжены семенами и удобрениями. Имеют средства защиты растений и немного тяжелее с горючим. Но логистические вопросы решают. Надеются, что государство поможет в беде. С льготными кредитами, кадровым резервом.

"Так как сегодня идет мобилизация, но для того чтобы мы могли обеспечить наших агропроизводителей рабочей силой, внедрено бронирование", — сообщил директор департамента аграрной политики Одесской облгосадминистрации Алла Стоянова.

Рекордных урожаев не обещают, но делают все возможное, лишь бы обеспечить страну хлебом, крупой, бобовыми.