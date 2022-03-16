Сейчас составляется карта минирований захватчиками украинских территорий.

В некоторых регионах Украины есть угроза минирований российскими оккупантами сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

"На самом деле, к сожалению, есть огромная угроза также и в ряде регионов сельскому хозяйству, потому что минируются не только промышленные объекты, не только инфраструктурные объекты, не только города, но, к сожалению, сельскохозяйственные угодья", - подчеркнул Денисенко.

Он отметил, что активная фаза по разминированию будет действительно продолжаться как минимум несколько лет, а сейчас составляется карта минирований российскими захватчиками украинских территорий.

"Безусловно, такие карты мы сейчас составляем, такая информация нами собирается полностью по всем регионам. Прежде всего там, где сейчас есть российские войска, причем даже сейчас собирается. И там, где они были, а потом мы их оттесниил", - отметил советник министра внутренних дел.

Ранее УНИАН писал, как украинские селяне проводят посевную в условиях войны.

Вас также могут заинтересовать новости: