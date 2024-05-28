Отмечается, что погода сыграла злую шутку с сезонными ягодами.

С приближением лета цены на овощи в Украине начали снижаться, но не на все. При этом цены на фрукты и ягоды поползли вверх из-за прохладной погоды.

Аналитики EastFruit отметили, что ранняя капуста подешевела, потому что продукции поставляется больше, чем ее покупают. Так, закупочные цены рухнули до отметки 6-10 гривень за килограмм (неделей ранее 12-15). Кроме того, дешевеет и прошлогодний картофель - цены уже достигли 18-20 гривень (неделей ранее 23-32)

Также падают цены и на огурец. Так, стоимость в закупке любимого салатного овоща украинцев уже на уровне 25-28 гривень (неделей ранее 25-35). Поползли вниз цены и на кабачки. Неделей ранее их продавали по 40-45 грн/кг, а по состоянию на 24 мая цены снизилась до 35-40 грн/кг.

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В то же время подорожала свекла из-за ограниченного урожая. Так, свеклу урожая 2023 производители продают 28-30 грн/кг (25-35), а раннюю – 60-65 грн/кг (55-62). Морковка не отстает от свеклы и тоже дорожает – старый урожай производители уже продают по 22-28 грн/кг (20-25).

Прохладная погода в основных регионах выращивания клубники не способствовала быстрому созреванию ягоды, что позволило производителям повысить цены. Если неделей ранее любимую ягоду украинцев продавали по 65-85 грн/кг, то теперь цены находятся в диапазоне 60-100 грн/кг.

Также поползли вверх цены на черешню. По состоянию на 17 мая ее продавали от 100 грпн/кг, а теперь – по 130-140 грн/кг.

Урожай в Украине - последние новости

Эксперты Украинской зерновой ассоциации снизили оценку потенциального урожая в этом году на 1,5 млн т, до 74,6 млн т зерновых и масличных. Среди главных факторов потенциального снижения в новом сезоне называют сокращение посевных площадей.

В марте в УЗА прогнозировали урожай зерновых и масличных на уровне 76,1 млн т, что существенно меньше, чем в 2023-м.

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