Основные украинские регионы, где выращивают черешню, это Закарпатье, Буковина, а также южные области.

В начале недели на оптовом рынке "Шувар" г. Львов черешня стоит от 100 до 140 грн/кг, в то время как в начале сезона - 20 мая - средняя цена составляла 175 грн/кг. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела маркетинга рынка Татьяна Попович.

Закарпатье, Буковина и южные области Украины являются основными регионами, где выращивают черешню. При этом первые партии преимущественно поступают из Закарпатья.

Если сравнивать начало нынешнего сезона с аналогичным периодом прошлого года, то в 2024-м стоимость черешни оказалась на 16% ниже.

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Эксперты говорят, что в этом году сезон украинской черешни начался на три недели раньше, чему поспособствовали погодные условия. Поэтому на рынке уже присутствовали немалые партии ягоды, что привело к снижению цен по сравнению с 2023-м.

Специалисты прогнозируют, что в дальнейшем цены на черешню будут колебаться в зависимости от качества и количества урожая. Большое значение будут иметь погодные условия и логистические факторы.

Цены на ягоды - что известно

Ранее сообщалось, что цены на любимую ягоду украинцев кусаются. Так, цена на клубнику в 2024-м будет составлять 60-80 грн/кг, что в целом сопоставимо с показателями прошлого года.

Впрочем, большое значение будут иметь погодные условия. Напомним, в конце прошлого месяца стоимость клубники в стране составляла 150-200 грн/кг.

Отметим также, что в конце прошлой недели в Украине резко подорожала популярная садовая ягода. В частности, качественную землянику садовую на рынке предлагали к продаже по 65-100 грн/кг. Если сравнивать с неделей до этого, цены выросли примерно на 27%.

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