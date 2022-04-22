В Минагрополитики отметили, что цены в марте подскочили из-за разрушенной логистики.

Рост цен на продукты в Украине в марте текущего года ускорилось на фоне войны. Цены выросли из-за стоимости энергоносителей и разорванной логистики, а не отсутствия продуктов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства агрополитики и продовольствия Украины.

"Наибольший рост цен на продукты питания произошел еще в прошлом году – тогда это было связано, прежде всего, с существенным скачком цен на энергоносители. Определенное повышение цен в марте этого года обусловлено, прежде всего, удорожанием логистики, ведь из-за военных действий было разорвано много цепей поставок. Сейчас цены на энергоресурсы более или менее стабильны. Логистические цепи восстановлены. Дефицита сырья нет. Поэтому при отсутствии других форс-мажорных факторов и без влияния активной фазы войны мы не видим оснований для роста цен. Напротив, на определенные сезонные продукты они снизятся", – заверил первый заместитель Министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

В ведомстве уточнили, что Украине даже в условиях войны не грозит дефицит продуктов.

"Мы полностью обеспечены для своих внутренних нужд молоком и молокопродуктами, зерновыми, зернобобовыми и растительными, яйцами, мясом и мясопродуктами", - отметил чиновник.

В прошлом году за счет собственного производства Украина удовлетворяла потребность внутреннего рынка:

молоко и молокопродукты - 99,1%;

мясо и мясопродукты - 110,1%;

зерно – 323,3 %;

яйца - 125%;

плоды, ягоды и виноград - 75,9%;

овощи - 104,6%.

Что касается масла, то украинцы потребляют лишь 7% от общего производства.

Рост цен в Украине:

В Украине в апреле 2022 года по сравнению с прошлым месяцем выросли средние цены на крупы, в частности гречка подорожала более чем на 8 гривень.

По состоянию на 18 апреля 2022 года в Украине взлетела стоимость борща.

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