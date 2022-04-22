Рост цен на продукты в Украине в марте текущего года ускорилось на фоне войны. Цены выросли из-за стоимости энергоносителей и разорванной логистики, а не отсутствия продуктов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства агрополитики и продовольствия Украины.
"Наибольший рост цен на продукты питания произошел еще в прошлом году – тогда это было связано, прежде всего, с существенным скачком цен на энергоносители. Определенное повышение цен в марте этого года обусловлено, прежде всего, удорожанием логистики, ведь из-за военных действий было разорвано много цепей поставок. Сейчас цены на энергоресурсы более или менее стабильны. Логистические цепи восстановлены. Дефицита сырья нет. Поэтому при отсутствии других форс-мажорных факторов и без влияния активной фазы войны мы не видим оснований для роста цен. Напротив, на определенные сезонные продукты они снизятся", – заверил первый заместитель Министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
В ведомстве уточнили, что Украине даже в условиях войны не грозит дефицит продуктов.
"Мы полностью обеспечены для своих внутренних нужд молоком и молокопродуктами, зерновыми, зернобобовыми и растительными, яйцами, мясом и мясопродуктами", - отметил чиновник.
В прошлом году за счет собственного производства Украина удовлетворяла потребность внутреннего рынка:
- молоко и молокопродукты - 99,1%;
- мясо и мясопродукты - 110,1%;
- зерно – 323,3 %;
- яйца - 125%;
- плоды, ягоды и виноград - 75,9%;
- овощи - 104,6%.
Что касается масла, то украинцы потребляют лишь 7% от общего производства.
Рост цен в Украине:
В Украине в апреле 2022 года по сравнению с прошлым месяцем выросли средние цены на крупы, в частности гречка подорожала более чем на 8 гривень.
По состоянию на 18 апреля 2022 года в Украине взлетела стоимость борща.