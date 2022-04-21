На данный момент картофель в Украине уже стоит в среднем на 28% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 4-8 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики портала East-fruit.

По словам экспертов, главной причиной снижения цен на внутреннем рынке стало увеличение предложения импортного картофеля, который поступает в продажу фактически по такой же цене, как и местная продукция.

"На сегодняшний день предложение качественного картофеля в украинских хозяйствах продолжает стремительно сокращаться, и, как правило, цены на данную продукцию должны начинать повышаться. Но на данный момент на украинском рынке наблюдается достаточно объемное предложение импортного картофеля, в частности, производства Польша", - подчеркнули аналитики.

По их словам, на данный момент картофель в Украине уже стоит в среднем на 28% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, ключевые игроки рынка не исключают, что отпускные цены в данном сегменте продолжат снижаться и далее.

"Учитывая, что в прошлом сезоне польские производители собрали довольно неплохой урожай картофеля и в течение всего сезона цены на данную продукцию в Польше оставались на достаточно низком уровне, то на сегодняшний день большинство польских производителей считают целесообразным продавать картофель именно на украинский рынок", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские производители вынуждены снижать цену на лук из-за увеличения поставок этой продукции из Польши и Нидерландов.