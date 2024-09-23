Отмечается, что середина сентября принесла украинцам ценовые сюрпризы.

Цены на ряд овощей в Украине на прошлой неделе значительно выросли. На ситуацию повлияли погодные условия и сезонные факторы.

Аналитики EastFruit отметили, что продолжает дорожать морковь. Основной причиной повышения цен стало сокращение предложения овоща на рынке из-за сезонного фактора. Так, морковь на прошлой неделе продавали по максимальной цене 15 гривень за килограмм, хотя неделе ранее максимальная оптовая цена была на уровне 13 гривень.

При этом сильные дожди в южных областях привели к подорожанию качественного лука. Максимальная ценовая планка с 13 подскочила до 15 грн/кг. На фоне возросшего спроса повысилась цена на картофель. Если неделей ранее овощ продавали по 10-13 грн/кг, то на прошлой неделе – 14-18.

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Очередные ценовые качели наблюдались на рынке огурца, в этот раз цены качнулись вниз – с 45-50 грн/кг до 35-45. В то же время сладкий перец продолжили дорожать – с 35-50 грн/кг до 45-65.

Рост продаж привел к снижению цен на цветную капусту – с 50-75 грн/кг до 45-50 и на пекинскую – с 40-45 грн/кг до 35-40. В то же время значительно подорожала брокколи – с 50-85 грн/кг до 70-90. Участники продолжают поднимать цены на баклажан – с 20-22 грн/кг до 30-32.

В сегменте зелени подешевел зеленый лук – с 100-180 грн/кг до 80-150.

Что касается фруктов, то цены преимущественно росли, исключение составили лишь подешевевший апельсин – с 55-80 грн/кг до 53-75.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко считает, что в Украине цены на хлеб в ближайшие месяцы могут подскочить. Такая тенденция объясняется подорожанием сырья и электроэнергии.

Кроме того, цены на сливочное масло в Украине растут на фоне подорожания продукта в Европе. Если во внешней торговле вскоре можно ожидать обвала цен, то на внутреннем рынке продукт будет лишь дорожать.

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