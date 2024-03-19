Украинский рынок яблок характеризует волатильность, что обусловлено многими факторами.

Формирование закупочных цен на яблоки нового урожая происходит в пределах 23-26 грн/кг, что на 9-15% больше, если сравнивать с предыдущим периодом. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, которая ранее заявляла об удешевлении популярного овоща.

По ее словам, цены на яблоки зависят от сезонности, качества урожая, логистических затрат и импортно-экспортных отношений. Среднемесячная цена на яблоки в Украине колеблется вокруг 20,49 грн. На оптовом рынке "Шувар" можно встретить цены от 23,90 грн до 24,75 грн, нижняя граница составляет 19,35 грн.

При благоприятных для выращивания яблок погодных условиях можно ожидать снижения цен, поскольку предложение на рынке увеличится. С другой стороны, при росте инфляции можно ожидать повышения цен на продукты питания, в том числе – яблоки.

Видео дня

В целом эксперт считает, что цены на яблоки будут демонстрировать относительную стабильность. Более точные прогнозы можно будет сделать на основе анализа агрометеорологических отчетов, тенденций на мировых рынках и экономической ситуации в Украине.

Как изменятся цены на продукты питания

В марте первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран сообщил, что цены на некоторые продукты питания в Украине могут пойти вверх из-за блокады границы. Это в частности касается свежих тепличных овощей, которые ввозят из Европы через Румынию.

Также нельзя исключать подорожание сыров, бакалеи, оливкового масла, рыбы и морепродуктов, а также некоторых других товаров, которые не производят в Украине.

В то же время ждать роста цен на главные овощи из борщевого набора из-за блокады не стоит, ведь их выращивают в Украине. Цены на некоторые из них даже снизились в этом месяце.

Вас также могут заинтересовать новости: