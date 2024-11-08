Цены на молочные продукты растут с конца августа этого года.

В Украине неуклонно растут цены на молочные продукты. Как сообщил УНИАН заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук, этот тренд продолжится и в дальнейшем.

По его прогнозу, в случае стабильных поставок электроэнергии зимой подорожание может составить еще 10-15% до конца года. Однако, если фермы вынуждены будут использовать генераторы из-за возможных перебоев, то стоимость производства молока резко возрастет, что может еще больше повлиять на цены для потребителей. Эксперт добавил, что цены на молочные продукты растут с конца августа этого года.

"Самая главная причина - это недостаточное количество продовольственного, качественного молока. Потому что мы на сегодня достаточно сильно выросли в вопросе экспорта в Европейский Союз, за счет того, что в Европе сокращается производство молока", - сказал Марчук.

Видео дня

Среди других факторов, которые влияют на цену молочных продуктов, эксперт назвал сезонные колебания погоды. В теплый период, когда объемы производства молока наибольшие, ситуация несколько стабильнее, но с наступлением прохладного сезона количество молока уменьшаются. Дополнительно на стоимость влияют высокие цены на корма в Украине и мире, вызванные недостатком продовольственной пшеницы и кукурузы.

"К этому добавляются расходы, связанные с логистикой и повышение цен на электроэнергию, которые выросли для производителей, учитывая, что молочно-товарные комплексы в значительной степени зависят от электроэнергии. Доильные аппараты, системы охлаждения молока после доения - все это работает за счет электроэнергии, поэтому конечно оно играет свою роль в формировании цены", - пояснил Марчук.

Кроме того, эксперт указал на общее инфляционное давление, которое сказывается на всех товарах в продуктовой корзине.

Согласно данным портала Минфин, в ноябре цены на молочку выросли по сравнению с предыдущим месяцем в среднем на 2,63%. В частности, средние цены на молоко выросли на 10,71%, сметану - на 6,75%, творог - на 3,18%, сыр твердый - на 4,27%.

Цены на продукты в Украине

С конца прошлой недели цена на морковь в Украине стремительно растет. Этот овощ имеет все шансы стать самой дорогой позицией борщевого набора.

Также УНИАН сообщал, что согласно результатам недавнего социологического опроса, 44% украинцев покупают более дешевые, но менее качественные продукты.

Вас также могут заинтересовать новости: