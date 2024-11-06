После начала полномасштабного вторжения России уменьшилось количество людей, которые могут купить квартиру, автомобиль.

44% украинцев чаще стараются покупать самые дешевые продукты питания, меньше учитывая их качество. Таковы результаты социологического опроса, который проводился социологической службой Центра Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года.

В то же время 45% опрошенных чаще позволяют себе покупать более качественные (более полезные или вкусные) продукты, даже если они дороже. Среди них только 15% есть тех, кто отвечает, что "еле сводят концы с концами" и 81% среди тех, кто отвечает что "живут обеспечено".

По данным опроса, после начала полномасштабной российской агрессии несколько возросла доля граждан, которые отвечают, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021 г. до 12% в сентябре 2024 г.). В то же время выросла доля тех, кто отвечает, что живет обеспечено, но сделать некоторые покупки пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль) (с 6% до 9%), но уменьшилась доля тех, кто отвечает, что их семье "в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного пользования, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает трудности" (с 44% до 41%).

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В Центре Разумкова отмечают, что по сравнению с 2005 годом с 38% до 54% выросла доля граждан, которые основную часть средств к существованию получают за счет заработной платы и с 38% до 29% уменьшилась доля тех, кто живет преимущественно за счет пенсии, стипендии, денежной помощи или алиментов, с 7% до 2,5% - за счет запасов или доходов, полученных в подсобном хозяйстве, на земельном участке, с 5% до 3% - за счет побочных подработок, с 3% до 2% - за счет доходов от предпринимательства.

Материальное положение украинцев

Как сообщал УНИАН, народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко отмечал, что более 40% украинцев считают себя средним классом, но их доходы не соответствуют этому уровню. При этом среди тех, кто действительно является средним классом по доходу на сегодня во время войны составляет менее 7%.

По его словам, богатого класса среди населения по уровню доходов в Украине сейчас менее 1-1,5%. Таким образом он отметил, что по уровню доходов в Украине сейчас 92% бедного класса.

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