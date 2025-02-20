Вадим Кричковский отметил, что после рекордных цен на овощ в 2024 году многие фермеры пытаются зайти в этот сегмент.

На украинском рынке в этом году может быть переизбыток белокочанной капусты, поскольку после рекордных цен украинские фермеры "бросятся" в этот сегмент и создадут профицит. Об этом со ссылкой на руководителя овощного хозяйства "Органик Д" Вадима Кричковского пишет портал EastFruit.

"После рекордных цен на капусту в 2024 году многие снова пытаются зайти в этот сегмент. Я ожидаю, что в 2025 году мы можем столкнуться с профицитом капусты, а следовательно, снижением ее цены", - считает специалист.

По словам Кричковского, овощной бум как таковой частично объясняется высокими ценами на отдельные культуры, которые можно было видеть в разные периоды. Ранее повышение цен уже побудило некоторых аграриев вложиться в производство моркови и картофеля.

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Специалист предупреждает, что выращивание овощей является рискованным бизнесом. Незнание специфики процессов приводит к тому, что многие из новичков не получают тех результатов, на которые ожидалось.

"Многие оставляют это дело и возвращаются к предыдущим видам деятельности", - добавил специалист.

Цены на капусту в Украине - последние новости

Напомним, в конце прошлого года капусту в Украине продавали в среднем в три раза дороже, чем в 2023-м.

В январе УНИАН писал, что цены на капусту в Украине бьют рекорды. На тот момент отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах составляли 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг).

Эксперты связывали такую динамику с тем, что фермеры начали сдерживать продажу качественных овощей, ведь запасы капусты в хозяйствах начали уменьшаться.

Отметим также, что по состоянию на четверг, 20 февраля цена белокочанной капусты в сети Metro составляет 44,80 грн/кг, тогда как в Auchan овощ продают по цене 46,40 грн/кг.

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