Отмечается, что за неделю цены изменились разнопланово.

Прошедшая неделя в Украине отметилась изменениями цен лишь по некоторым позициям овощей и зелени. Запасы импортного томата на складах вынудили продавцов снизить цены.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что помидоры подешевели с 85-90 до 75-80 гривень за килограмм. Также дешевле, чем неделей ранее, продавался сладкий перец – нижняя ценовая граница упала со 140 до 135 грн/кг.

В то же время цены на огурцы продолжили расти вторую неделю подряд. Если ранее популярный салатный овощ отдавали по 85-140 грн/кг, то теперь 95-140.

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Укроп и петрушка подешевели – верхняя ценовая граница упала с 300 гривень за килограмм до 250, а цена на зеленый лук выросла – нижняя ценовая граница подскочила с 80 до 100 гривень за килограмм.

Что касается фруктов, то цены изменились разнонаправлено. Ухудшение качества яблок в хранилищах, активизировало продажи, но на фоне низкого спроса привело к снижению цен. Так, верхняя ценовая граница снизилась с 35 до 30 грн/кг. В то же время ограниченное предложение винограда, позволило продавцам повысить цены с 165-180 до 180-250 грн/кг.

Кроме того, подорожал мандарин с 55-125 до 60-145 грн/кг. Также выросла стоимость киви. Цены поднялись с 100-105 до 105-270 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - прогноз эксперта на весну 2025 года

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. На стоимость продуктов оказывает влияние ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция.

По его словам, замораживание социальных стандартов увеличит спрос на дешевые продукты.

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