Отмечается, что на стоимость яиц могут повлиять погодные условия.

Яйца в Украине за год подорожали более чем на 30%. В течение зимы украинцам стоит ожидать дальнейшего роста цен на этот популярный продукт.

"Цены на яйца в Украине по сравнению с прошлым годом выросли на 33-35%. Сейчас их средняя стоимость на прилавках составляет 78 гривень. Наблюдается небольшое снижение цен - в диапазоне 5-6 гривень", - рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии для УНИАН.

По его словам, стоимость яиц, в первую очередь, могла немного снизиться вследствие небольшого роста предложения на рынке за счет снижения экспортных поставок.

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Кроме того, на цену продукта могли повлиять погодные условия - температура на улице повысилась, производители могли уменьшить дополнительные расходы, и за счет этого стоимость снизилась. Также производители могли предоставить яйца ритейлам по более низкой цене, а те решили с помощью акционных предложений наладить более быстрый сбыт продукции.

"Акционная стоимость яиц находится в рыночном диапазоне цен, производители не работают себе в убыток. Им невыгодно было бы продавать яйца, например, по 40 или 50 гривень за десяток", - отметил Гопка.

Также он спрогнозировал, что будет с ценами на яйца в ближайшие месяцы. Эксперт отметил, что в течение зимы еще возможен рост стоимости яиц, поскольку она серьезно зависит от цен на корма.

"70% себестоимости производства курятины составляет стоимость кормов, а существенное снижение цен на корма не ожидается в течение ближайших двух-трех месяцев. Кроме того, они могут даже подорожать", - пояснил аналитик.

Кроме этого, он напомнил, что на стоимость яиц могут повлиять погодные условия.

"Если в январе-феврале будут морозы на уровне -10°C, то производителям придется тратить больше средств на тепло, чтобы обеспечить комфортные условия для животных. Если температура будет составлять от 0°C до -5°C, то стоимость яиц может остаться стабильной", - подчеркнул Гопка.

Цены на яйца в Украине - прогноз эксперта до Нового года

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко ранее сделал прогноз цен на яйца перед Новым годом 2025. По его словам, цены на яйца продолжат расти зимой из-за расходов на обогрев, освещение, но стабилизируются весной, когда увеличится предложение.

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