Министр обороны Британии также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс, который уже успел посетить Киев, сообщил, что британские войска впервые будут размещены в Украине. Такие планы уже обсуждаются с военным руководством.

В интервью The Telegraph Грант Шаппс сказал, что он вел переговоры с руководством британской армии о переносе официальной программы обучения украинских воинов под руководством Великобритании непосредственно в Украину, чтобы не полагаться на базы Британии и других членов НАТО. Он также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.

Отмечается, что на прошлой неделе Шаппс посетил Украину. По его словам, он обсудил с Владимиром Зеленским, какую роль ВМС Британии могут сыграть в защите коммерческих судов от атак России в Черном море. Журналисты отмечают, что оба этих шага будут означать значительную эскалацию участия Великобритании в защите Украины от путинского вторжения.

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"Развертывание британских войск в Украине или оказание военно-морской поддержки в Черном море означало бы значительную эскалацию участия Великобритании в конфликте. Но слова господина Шаппса также, похоже, знаменуют изменение подхода правительства к публичному обсуждению развертывания контингента", – говорится в материале.

Война в Украине: позиция Британии

Великобритания является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения страна поддерживала наше государство, предоставляя оружие, финансовую поддержку и гуманитарную помощь.

Напомним, что именно Великобритания стала первой страной, которая предоставила Украине дальнобойные ракеты. Речь идет о Storm Shadow, передачу которых официально подтвердил в мае тогда еще министр обороны Британии Бен Уоллес. Эти ракеты уже применялись на фронте.

Также Британия передала Украине танки Challenger.

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