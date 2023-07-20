В частности, значительно выросла цена на клюкву.

На украинском рынке среди ягод за год больше всего подскочила в цене черешня - на 229%. Сейчас она торгуется по 226 грн/кг, тогда как в июле 2022 года ее цена составляла 69 грн/кг.

Об этом говорится в аналитическом исследовании сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, которое есть в распоряжении УНИАН. Также значительно выросла цена на клюкву. Эти ягоды в фасованном виде в этом году можно приобрести за 121,50 грн (350 г), что на 73% больше, чем год назад.

В частности, выросли в цене следующие ягоды: земляника - 129 грн за 125 г (на 34%), клубника -194 грн/кг (на 62%), черная смородина - 179 грн/кг (на 12%), крыжовник - 97 грн за полкилограмма (на 4%).

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Однако на фоне динамической статистики подорожания, есть ягоды, которые, наоборот, подешевели.

"Так, например, еще в июле 2022 года страну шокировали рекордные цены на малину, стоимость которой подскочила по сравнению с мирным временем почти втрое и на полочках супермаркетов в фасованном виде она стоила 198 грн за 250 г. в этом же году ситуация значительно лучше. Стоимость малины в июле 2023 снизилась на 67%. Сейчас ценник на сочную и полезную ягоду в среднем составляет 62 грн за 250 г", - подсчитали специалисты.

Также по сравнению с ценами июля прошлого года подешевели: голубика - на 34% (309 грн /кг), ежевика - на 45% (75 грн/250 г), красная смородина - на 10% (89 грн/кг), жимолость - на 8% (32 грн за 125 г) и красная слива - на 7% (120/кг).

Арбузы и дыни также уже появились в магазинах, но пока, по словам аналитиков, их покупают не очень охотно, потому что надеются, что в августе будут более низкие цены.

"Сейчас стоимость арбуза в столичных супермаркетах в среднем составляет 39,99 грн за килограмм, что на 29% выше, чем в июле прошлого года. В свою очередь цена на дыню выросла на 15%. В этом году желтый баштан обойдется в среднем в 89 грн за 1 кг, тогда как в июле 2022 года цена составляла 78 грн/кг", – говорится в исследовании.

Экономисты отмечают, что ценообразование на продукты связано в первую очередь с войной и ее последствиями - частичная оккупация Запорожской и Херсонской областей, а также Коварный теракт оккупантов на Каховской ГЭС. Поэтому, отмечают аналитики, цены на ряд товаров продолжают дорожать.

Однако, по словам аграрных экспертов, в текущем году дефицит фруктов и ягод не ожидается. Ведь в отношении плодоягодных культур в Украине всегда было перепроизводство. Поэтому Винницкая, Черновицкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Львовская и Полтавская области, которые являются крупнейшими производителями плодов и ягод, вполне смогут обеспечить потребности страны.

"Но их стоимость точно не будет низкой. На цены влияет логистика, которая значительно подорожала, стоимость на топливо, рост коммунальных платежей и многие другие факторы", – отметили специалисты.

Они добавили, что что касается дефицита и стоимости арбузов, то здесь ситуация несколько сложнее.

"Конечно херсонских арбузов Украине не заменит никто, и рассчитывать на низкую цену в этом году также не стоит. Но урожай из Центральной и частично Южной Украины, несколько компенсирует нехватку бахчевых", - говорят эксперты.

Стоимость ягод в Украине - последние колебания цены

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе украинские садоводы озвучивали цены на малину в диапазоне 35-60 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

Вместе с тем с конца прошлой рабочей недели голубика в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 20%. Сейчас основные продажи этой ягоды садоводы ведут по 80-150 грн/кг, тогда как еще неделей ранее они не согласны были отгружать голубику дешевле 100 грн/кг.

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