Украинские ягодники не исключают, что вынуждены будут и в дальнейшем уступать в цене.

С конца прошлой рабочей недели голубика в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 20%.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, сейчас основные продажи этой ягоды садоводы ведут по 80-150 грн/кг, тогда как еще неделей ранее они не согласны были отгружать голубику дешевле 100 грн/кг.

По словам производителей, снижение цен в этом сегменте провоцирует сразу ряд факторов.

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"Так, предложение на рынке по сравнению с прошлой неделей увеличилось, поскольку большинство фермеров приступили к массовым сборам урожая. При этом производство голубики в Украине в нынешнем году заметно выросло, поскольку новые плантации, заложенные ранее, в этом сезоне вступают в плодоношение. Кроме того, давление на цены оказывает присутствие на рынке больших объемов относительно недорогих сезонных фруктов и ягод", – сообщили они.

Эксперты отмечают, что сегодня голубика в Украине уже стоит в среднем на 10% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период.

При этом украинские ягодники не исключают, что вынуждены будут и в дальнейшем уступать в цене, если спрос в данном сегменте останется прежним.

Цены на ягоды в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе украинские садоводы озвучивали цены на малину в диапазоне 35-60 грн / кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

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