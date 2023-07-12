Если ситуация с темпами реализации малины не улучшится, то ее удешевление будет продолжаться и в дальнейшем.

Сейчас украинские садоводы озвучивают цены на малину в диапазоне 35-60 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Как сообщают на аналитической платформе EastFruit, главной причиной снижения цен является стремительное увеличение предложения местной ягоды на рынке и взамен достаточно низкий спрос на нее.

Отмечается, что большинство фермеров уже отказываются от уборки малины, поскольку закупочные цены на нее уже упали до 35 грн/кг - на свежий рынок, а на замораживание и вовсе до 17 грн/кг. Поэтому производители теряют интерес к этой ягоде, поскольку текущий диапазон цен на нее не покрывает даже затраты на уборку.

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По подсчетам аналитиков, на сегодняшний день малина в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отмечают, если ситуация с темпами реализации данной ягоды не улучшится, то снижение ее стоимости будет продолжаться и в дальнейшем.

Цена на фрукты в Украине - детали

В конце июня первый урожай абрикосов и смородины стоил 50-60 грн / кг и 50-70 грн/кг соответственно, что значительно дешевле, чем в прошлом году.

Взамен закупочная стоимость яблок нового урожая, который начался на этой неделе, формируется в пределах 23-26 грн/кг, что в среднем в 2,3 раза дороже, чем в начале сезона прошлого года.

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