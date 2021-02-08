По состоянию на 8 февраля Украина экспортировала 29,52 миллиона тонн зерна, что на 7,7 миллиона тонн меньше, чем на такую же дату годом ранее.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 8 февраля экспортировала 29,52 миллиона тонн зерна, что на 7,7 миллиона тонн, или на 20%, меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Читайте такжеВ Украине падает производство продуктов питанияОб этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,13 миллиона тонн (-2,8 миллиона тонн по сравнению с прошлогодним показателем), ржи - 1,7 тысячи тонн (-3,3 тысячи тонн), кукурузы - 11,92 миллиона тонн (-4,9 миллиона тонн).

При этом ячменя экспортировано на 53 тысяч тонн больше, чем годом ранее, - 3,95 миллиона тонн.

Экспорт украинской муки отстает от прошлогоднего показателя почти в два раза. К 8 февраля украинские агропроизводители отправили на экспорт 88,4 тысячи тонн муки, что на 145,3 тысячи тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 миллиона тонн, ржи – на уровне 16 тысяч тонн, а кукурузы – 24 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная