Валютная выручка от экспорта зерна сократилась на 41% - до 562,4 миллиона долларов.

Украина в январе текущего года сократила физические объемы экспорта основных зерновых культур в два раза, при этом валютная выручка от поставок сократилась на 41%.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"За первый месяц нового года было экспортировано 2,65 миллиона тонн зерновых, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В частности, украинские экспортеры сократили поставки кукурузы на 56% (до 1,99 миллиона тонн) и пшеницы на 45% (до 507 тысяч тонн).

Эксперты УКАБ отмечают, что благодаря росту цен на всю группу зерновых, сокращение экспортной выручки не было столь стремительным и составило -41% (562,4 миллиона долларов).

Согласно сообщению, основная причина уменьшения экспорта – сокращение объемов производства зерновых культур в прошлом маркетинговом году (июль 2019 - июнь 2020).

По предварительным оценкам, украинские аграрии недополучили 24% кукурузы, 14% ячменя и 13% пшеницы по сравнению с предыдущим периодом.

Что этому предшествовало

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 миллиона тонн зерновых, что почти на 7 миллионов тонн меньше, чем в 2019 году.

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Автор: Анна Нагорная