Украина экспортировала более 48 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 18,3 миллиона тонн, кукурузы - 24,6 миллиона тонн.

Украинские аграрии продолжают экспорт зерновых в условиях карантина и с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 48,13 миллиона тонн зерна, что на 8,4 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 18,34 миллиона тонн, ячменя - 4,5 миллиона тонн, кукурузы - 24,6 миллиона тонн, ржи - 8,2 тысячи тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур почти 286 тысяч тонн, что на 63 тысяч тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, Украина утвердила предельные объемы экспорта пшеницы в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 миллиона тонн.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что украинские посольства будут вести диалог с правительствами других государств об увеличении поставок агропродукции для продовольственных нужд этих стран. По словам Качки, Украина может позволить себе наращивать экспорт даже в условиях карантина.

Правительство не намерено ограничивать экспорт из Украины зерновых культур, подсолнечного масла и других ключевых экспортных позиций на время карантина, который продлен до 24 апреля.