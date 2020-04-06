В Украине будут жестче контролировать продуктовые рынки в условиях карантина

На некоторых из продуктовых рынков происходит неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса.

На совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского было принято решение о более жестком контроле за деятельностью продуктовых рынков в условиях карантина.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, совещание с представителями правительства и государственных ведомств было посвящено предотвращению распространения COVID-19.

«На совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не прекратили функционирование в Украине. Сегодня на некоторых из них происходит неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки», - говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля уже зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни.

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