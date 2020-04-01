Предпосылок для дефицита зерна в Украине нет - эксперты

Эксперты также не ожидают роста цен на зерно в текущем сезоне.

Предпосылок для дефицита зерна в Украине в текущем году нет, сообщает пресс-служба “Украинской Зерновой Ассоциации” (УЗА).

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Согласно сообщению, Украина потребляет ежегодно около трети всего урожая зерна (25-30 млн тонн) для внутренних потребностей, остальные две трети идут на экспорт.

“УЗА убеждена, что никаких предпосылок для дефицита зерна на внутреннем рынке нет, более того, на внутреннем рынке остается более чем достаточно зерна. Украина собрала рекордный урожай, а в этом году, по оценкам аналитиков УЗА, соберет более 94 млн тонн зерновых и масличных культур, что соответствует тенденции последних трех лет - сбора урожая более 90 млн тонн”, - говорится в сообщении.

УЗА прогнозирует, что до конца маркетингового сезона экспорт зерновых и масличных культур может достичь отметки 60 млн тонн, что обусловлено рекордным урожаем этого маркетингового года – 92 млн тонн.

При этом эксперты не ожидают роста цен на зерно в текущем сезоне, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

“Мы не ожидаем значительных ценовых колебаний и считаем, что цены будут соответствовать сезонному тренду. В мире не ожидается дефицита зерна, по прогнозам IGC (International Grains Council, Международный совет по зерну), урожай зерновых в новом сезоне достигнет 2,22 млрд тонн, что на 2,2% больше прогноза объема мирового урожая текущего сезона”, - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай зерновых культур в Украине в 2019 году составил 75,1 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем годом ранее.

Больше всего в 2019 году аграрии собрали пшеницы - 28,3 млн тонн (+ 15%), кукурузы на зерно - 35,8 млн тонн (+ 0,1%), ячменя - 8,9 млн тонн (+ 21,2%).

Урожай подсолнечника в 2019 году достиг 14,6 млн тонн, рапса - 3,3 млн тонн.

Справка УНИАН. По состоянию на 30 марта 2020 года экспорт зерна из Украины (без учета масличных) достиг 45,4 млн тонн.