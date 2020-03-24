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Кличко призвал торговые сети не повышать цены на продукты

13:28, 24 марта 2020
Агро
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Виталий Кличко призвал торговые сети не повышать цены на продукты / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал во время брифинга, отвечая на вопрос СМИ.

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"Мы понимаем, какой ажиотаж на продукты питания происходит в городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди взволнованы и идут в супермаркеты запасаться продуктами первой необходимости. А отдельные торговые сети пользуются этим для заработков", - подчеркнул он.

По словам Кличко, власть не имеет полномочий регулировать цены.

"Я обращаюсь к Антимонопольному комитету и прошу обратить внимание на эту проблему и вмешаться в ситуацию. А владельцев торговых сетей призываю: не поднимайте цены необоснованно! Есть бизнес, а есть мародерство! Сегодня сложно всем, и не надо наживаться на людях в такой сложное для страны время", - заявил Кличко.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко убежден, что обострение ситуации с распространением коронавирус в столице еще можно избежать, если киевляне будут придерживаться введенных ограничений.

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