Как кратковременное похолодание в Украине скажется на посевах: прогноз метеорологов

В Укргидрометцентре прогнозируют, что температура ниже нуля в Украине продержится еще 2-3 ночи.

Кратковременное похолодание в Украине не скажется на посевах озимых и уже посеянных в марте в некоторых регионах страны ранних яровых культур.

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Об этом сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

“Для озимых культур - это абсолютно не удар, поскольку они переносят такие температуры, до минус 4 градусов ночью, достаточно успешно. Из-за теплой зимы они раньше вышли из спячки, но в фазе возобновления вегетации и кущения такие низкие температуры в течение двух-трех суток вреда не нанесут”, - отметила она.

По словам Адаменко, температура ниже нуля в Украине продержится еще 2-3 ночи, после чего ожидается потепление. Более того, яркое солнце днем будет способствовать прогреванию почвы.

Относительно ранних яровых культур она отметила, что растения, которые посеяны недавно, не пострадают, поскольку находятся в прогретой земле. Но состояние растений, которые уже могли взойти в южный регионах, будет зависеть от продолжительности действия низких температур.

“Опасность для культур минимальная, потому что снижение температуры будет кратковременным и не должно повредить всходы. Мы прежде всего говорим о яровом ячмене, всходы которого повреждаются при минус 8-9 градусов – на юге таких температур не было”, - добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 марта было засеяно около 3% посевных площадей, или около 600 тыс. га, от прогноза.

По данным департамента АПК Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, озимые зерновые под урожай 2020 года посеяны на площади 7 млн га.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожая зерновых в 2020 году на уровне 65-70 млн тонн.