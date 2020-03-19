Эксперты понизили прогноз урожая зерновых в Украине

Отмечается, что эти расчеты сделаны на основе пессимистического сценария, в реальности же спад производства может быть не таким критичным.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году может составить 67,4 млн тонн, что на 7,7 млн тонн, или на 10,3 % меньше, чем рекордный урожай зерновых в 2019 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

“Такое снижение произойдет в основном за счет уменьшения производства озимой пшеницы - до 24,2 млн тонн (-12,5%), кукурузы на зерно - до 32,2 млн тонн (-10,3%), а также ячменя - до 8, 1 млн т (-8,7%)”, - сказано в сообщении.

В то же время, в 2020 году вырастет производство ржи - до 355,4 тыс. тонн (+6,7%), яровой пшеницы - до 696,8 тыс. тонн (+5,3%), гречихи - до 96,4 тыс. тонн (+13,3%) и гороха - до 687,4 тыс. тонн (+20,0%).

Практически на уровне 2019 года сохранится производство риса - 54,5 тыс. тонн (-0,2%).

По остальным зерновым культурам также прогнозируется небольшой спад. В частности, производство овса уменьшится на 2%, проса - на 1,6%.

Отмечается, что эти расчеты сделаны на основе пессимистического сценария, в реальности же спад производства может быть не таким критичным.

“С учетом погодных условий и снижения доходности основных сельскохозяйственных культур в прошлом году, прогнозные показатели определялись по пессимистическому сценарию, тогда как по среднему прогнозу снижение объемов производства зерновых составит не более 3%”, - говорится в сообщении.

Эксперты «Института аграрной экономики» подчеркивают, что прогнозируемое снижение объемов урожая зерновых в 2020 году не является критическим для Украины, тем более, что его объемы будут уступать только уровню последних двух лет и способны удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и экспорта.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай зерновых культур в Украине в 2019 году составил 75,1 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем годом ранее.

Больше всего в 2019 году аграрии собрали пшеницы - 28,3 млн тонн (+ 15%), кукурузы на зерно - 35,8 млн тонн (+ 0,1%), ячменя - 8,9 млн тонн (+ 21,2%).