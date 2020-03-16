Украина с начала года резко увеличила импорт молока и сыра

Импорт сливочного масла в Украину в денежном выражении вырос в 30 раз.

Украина в январе-феврале 2020 года импортировала молока и сливок (не сгущенных) на 1,89 миллиона долларов, что в 7,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (254 тысячи долларов).

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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

В то же время, экспорт из Украины молока и сливок (не сгущенных) за этот период в денежном выражении сократился на 20% - до 2,66 миллиона долларов.

Также сообщается, что импорт сыров в Украину январе-феврале 2020 года достиг 27,19 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (12,34 миллиона долларов).

При этом экспорт сыров из Украины сократился на 15% - до 2,94 миллиона долларов.

По данным таможенной службы, также украинские предприятия в январе-феврале импортировали сливочного масла на 7,97 миллиона долларов – в 30 раз больше, чем за первые два месяца предыдущего года (260 тысяч долларов).

При этом экспорт сливочного масла из Украины за два месяца этого года в денежном выражении достиг 9,12 миллиона долларов, что на 40% меньше, чем в январе-феврале 2019 года (15,16 миллиона долларов).

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,7% - до 9,68 миллиона долларов.

Экспорт продукции сельского хозяйства из Украины по итогам 2019 года обновил исторический рекорд и достиг 22,4 миллиарда долларов, что почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 миллиарда долларов.