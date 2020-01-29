В Украине решили проверить производителей сливочного масла

Внеочередные проверки пройдут в шести областях Украины.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проведет внеплановые проверки производителей сливочного масла, сообщила пресс-служба ведомства.

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"В соответствии с поручением Главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях будут проведены внеплановые мероприятия государственного контроля ряда производителей сливочного масла", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основанием для проведения проверок стали результаты лабораторных исследований образцов масла, отобранных общественными активистами и журналистами в рамках медийного проекта "СТОП фальсификат. Масло".

Во время проверок будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения.

О результатах проведенной работы Госпродпотребслужба проинформирует дополнительно.

С перечнем производителей, в отношении которых выявлены факты несоответствия нормам по производству или обороту масла, можно ознакомиться на сайте службы.

Как сообщал УНИАН, по итогам медиапроекта по мониторингу сливочного масла "СТОП Фальсификат", около 20% образцов сливочного масла в украинских магазинах оказались фальсификатом, содержащим жиры неживотного происхождения.

Справка УНИАН. Проект "СТОП Фальсификат" реализуется с участием журналистской команды телеканала "1+1" "ТСН Тиждень" при поддержке Госпродпотребслужбы, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей". Проект стартовал 16 декабря 2019 года и направлен на усиление защиты потребителей и очищение рынка от фальсифицированной продукции.