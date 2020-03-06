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Кабмин создаст отдельное аграрное министерство - Шмыгаль

00:09, 06 марта 2020
Агро
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Денис Шмыгаль / REUTERS

Новоизбранный Кабинет министров планирует создать отдельное Министерство агропромышленного комплекса, а также отдельную должность для члена правительства, который будет заниматься развитием промышленности.

Об этом заявил во время эфира на одном из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня одним из приоритетов является промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличение внешнего заказа, сегодня еще один приоритет - развитие агропромышленного комплекса. И об этом мы видим и говорим в составе правительства. Мы будем создавать отдельное направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и министерство агропромышленного развития", - сказал он.

Сейчас министерство АПК является частью объединенного министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также парламент утвердил новый состав Кабинета министров.

В тот же день Верховная Рада приняла постановление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и отправила в отставку правительство.

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