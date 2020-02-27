На поддержку аграриев обещают по 14 миллиардов гривень в течение трех лет

Министр Милованов отметил, что бюджет программ господдержки может измениться в зависимости от инфляции.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины при подготовке трехлетней Бюджетной декларации на 2021-2023 годы планирует закладывать по 13,6 млрд грн в год на программы государственной поддержки аграриев.

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Об этом сообщил министр Тимофей Милованов на брифинге в Кабинете министров.

“Мы значительно увеличиваем поддержку. Финансовая поддержка агропроизводителей в этом году – 4 млрд грн. На следующие три года мы будем просить ежегодно по 13 млрд 642 млн грн”, - сказал он.

Таким образом, сумма государственной поддержки агропроизводителей за три года составит около 40,8 млрд грн. При этом министр допустил, что эти цифры могут измениться в зависимости от инфляции.

По словам Милованова, министерство увеличивает господдержку аграриев с учетом запуска рынка земли.

Кроме того, бюджет фонда частичного гарантирования кредитов, который будет помогать небольшим фермерам без кредитной истории получить займ, увеличится до 1 млрд 40 млн грн в 2021 году с 240 млн грн в текущем году.

Также министерство планирует с 2021 года выделять дополнительные средства на программы кредитования фермеров или компенсации ставок по кредитам.

“Пока что планируем 500 млн грн на каждый год. Какая будет форма этих программ – будет зависеть от переговоров с участниками рынка и международными партнерами”, - сказал Милованов.

Как сообщал УНИАН, на программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 миллиарда гривень, а также дополнительные 240 миллионов гривен на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривен предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривен - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривен - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривен на садоводство и фермерство.