Кабмин распределил 4 миллиарда гривень на поддержку аграриев

Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее.

Кабинет министров на заседании в среду распределил 4 миллиарда гривень, предусмотренные в государственном бюджете на поддержку аграриев на 2020-й год.

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Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее. Кроме того, средства пойдут на: развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства и переработки с/х продукции, развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства", - написал он.

Как сообщал УНИАН, на программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 миллиарда гривень, а также дополнительные 240 миллионов гривень на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривень - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривень - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривень на садоводство и фермерство.